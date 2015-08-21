Гончаренко лично хотел видеть Страндберга в «Урале»

Советник президента екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал пятничное известие об аренде форварда московского ЦСКА Карлоса Страндберга.

«Мы уже давно рассматривали Карлоса Страндберга в качестве аренды. «Урал» еще три недели назад сделал предложение по футболисту. Виктор Гончаренко хотел видеть этого игрока. Леонид Слуцкий и ЦСКА не хотели отдавать Страндберга, пока не наступит ясность с арендой Сейду Думбия. Как только ивуарийца подписали, мы договорились по Карлосу», – поделился Тарханов.