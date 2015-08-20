Льоренте может перейти в «Севилью» уже сегодня

Трансфер нападающего Фернандо Льоренте из «Ювентуса» в «Севилью» может быть оформлен уже сегодня.

Заинтересованным сторонам осталось обсудить некоторые детали этой сделки. «Севилья» хочет взять футболиста в аренду на год с полной компенсацией его зарплаты, которая составляет четыре с половиной миллиона евро за сезон. «Ювентус», в свою очередь, предпочел бы продать Льоренте, однако при отсутствии иных вариантов готов согласиться и на аренду.

В прошлом сезоне испанец 31 раз выходил на поле в Серии А и забил в этих играх семь мячей.