Жардим назвал поражение «Монако» в матче с «Валенсией» несправедливым

Главный тренер «Монако» Леандру Жардим прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Валенсии». Монегаски на выезде уступили со счетом 3:1.

«Результат матча полностью несправедливый. У нас был момент с попаданием в штангу, который мог изменить весь ход встречи, но, к сожалению, этого не произошло. В конце матча мы устали и пропустили дважды. Абсолютно ненормально, что мы позволяли крайним защитникам соперника так вольготно чувствовать себя на флангах в атаке. Мы постараемся исправить эту ситуацию», – говорит Жардим.

Недовольство тренера вызвала работа судей.

«В этом году, к сожалению, как и в прошлом в четвертьфинале, очень много судейских ошибок. Это отрицательный момент как для «Монако», так и для всей Франции. Но с этим поделать ничего нельзя. В Монако придется забивать два гола. И делать это необходимо будет всe тем же игрокам, которые имеются в обойме. Это нелегко, но стараться мы будем».