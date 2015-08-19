Павлюченко: «Нам надо доказать, что мы пришли не пропиариться»

Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что на него несколько давит статус, с которым он приехал в Краснодар вместе с Андреем Аршавиным.

«Я не люблю слово «звезда». Просто у меня на майке написана фамилия Павлюченко. Можно, конечно, говорить громкие слова, но если брать первые пять матчей, ни Аршавин, ни Павлюченко практически ничего не сделали, не доказали, что есть в команде Павлюченко и Аршавин. А разговоры о том, что приехали звeзды, меня напрягают. Да, есть имя, но ещe надо доказать, что мы пришли не просто пропиариться, а помогать клубу», – рассказал нападающий.

