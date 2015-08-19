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    • Павлюченко: «Нам надо доказать, что мы пришли не пропиариться»

    Павлюченко: «Нам надо доказать, что мы пришли не пропиариться»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что на него несколько давит статус, с которым он приехал в Краснодар вместе с Андреем Аршавиным.

    «Я не люблю слово «звезда». Просто у меня на майке написана фамилия Павлюченко. Можно, конечно, говорить громкие слова, но если брать первые пять матчей, ни Аршавин, ни Павлюченко практически ничего не сделали, не доказали, что есть в команде Павлюченко и Аршавин. А разговоры о том, что приехали звeзды, меня напрягают. Да, есть имя, но ещe надо доказать, что мы пришли не просто пропиариться, а помогать клубу», – рассказал нападающий.

    Источник: Euro-football.ru

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    19.08.2015 12:14
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    Комментарии (6)
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    uyfallu
    1439977393
    Так доказывай что тебе мешает
    Ответить
    firewing
    1439978225
    Нужно было уже лет 5 доказывать, а до настоящей футбольной звезды Павлюченко не дорос - нужно было раньше просыпаться.
    Ответить
    feel_this_sheet
    1439987419
    возьмите кержа с собой
    Ответить
    Харченко
    1439990912
    Рома, не перегибай. Звезда - Аршавин. Если пришел помогать, то просто помогай. Не лезь к славе, если заслужишь, она сама прилетит к тебе.
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    roman230582
    1439997331
    И кто ему сказал интересно, что он звезда
    Ответить
    ologreds
    1694997364
    numo439516
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