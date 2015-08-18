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    • Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед

    Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед

    «Манчестер Юнайтед» переиграл бельгийский «Брюгге» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий «манкунианцев» Мемфис Депай.

    В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский «Лацио» одолел леверкузенский «Байер», а борисовский БАТЭ переиграл белградский «Партизан».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.

    Удаление: Мехеле, 79 («Брюгге»)

    Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)

    Гол: Кейта, 77.

    БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)

    Гол: Гордейчук, 75.

    Удаление: Евтович, 45 («Партизан»)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 23:47
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    Комментарии (7)
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    Ele13
    1439931676
    Депай прекрасен, потрясающие голы забил. Восходящая звезда АПЛ!
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    roman230582
    1439931901
    Непростой матч для МЮ
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    Трувор
    1439933611
    БАТЭ - красавчики! Видите белорусских партизан? Вот и немцы не видели. А они есть..
    Ответить
    SUAREZ13
    1439964000
    Поздравляю МЮ!
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    н.с.
    1439965879
    Про победу фк Астана почему не пишете? Или Астана с АПОЭЛем не достойны вашего внимания?
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    Ftg
    1439972533
    Байеру не засчитали чистый гол от бокового судьи даже болельщики Лацио в шоке были но об этом как-то забыли все моментом :)
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    ologreds
    1694997368
    numo439470
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