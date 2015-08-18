Гончаренко: «Слухи о моем переходе в ЦСКА стоит адресовать руководству клуба»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал слухи, что именно он заменит Леонида Слуцкого в ЦСКА в случае ухода последнего на постоянную работу в сборной России.

«За время вынужденного простоя меня сватали в такое большое количество клубов. Сейчас я тружусь в «Урале», и мне это комментировать не с руки. У меня сейчас есть команда, я отдаю ей все силы.

Такой слух надо адресовать руководству ЦСКА. Тем более всем известно, что у нас дружеские отношения с главным тренером армейцев Леонидом Слуцким», – заявил Гончаренко.