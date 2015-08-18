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    • Гончаренко: «Слухи о моем переходе в ЦСКА стоит адресовать руководству клуба»

    Гончаренко: «Слухи о моем переходе в ЦСКА стоит адресовать руководству клуба»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал слухи, что именно он заменит Леонида Слуцкого в ЦСКА в случае ухода последнего на постоянную работу в сборной России.

    «За время вынужденного простоя меня сватали в такое большое количество клубов. Сейчас я тружусь в «Урале», и мне это комментировать не с руки. У меня сейчас есть команда, я отдаю ей все силы.

    Такой слух надо адресовать руководству ЦСКА. Тем более всем известно, что у нас дружеские отношения с главным тренером армейцев Леонидом Слуцким», – заявил Гончаренко.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 17:37
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    Комментарии (4)
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    VIPded
    1439911901
    А я бы и не против...
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    Kosh@rik
    1439917201
    Было бы супер, он может на долго команды строить... Если бы из Кубани его не убрали, было бы 2 отличных клуба в Краснодаре и не умирала бы сейчас Кубань... Так что если и в правду пойдет, то буду поддерживать ЦСКА
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    Леха 898
    1439920683
    Классно!
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    ologreds
    1694997370
    numo439438
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