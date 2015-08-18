Динияр Билялетдинов:«Играть под руководством отца втройне сложнее»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что уже практически полностью освоился в новой команде. Также футболист признался, что чувствует дополнительную ответственность играя под руководством своего отца.

«Осовился я уже нормально. С городом познакомился, многих ребят давно знал. Никаких проблем в быту нет — осталось только решить вопрос с жильем

Не мешают ли играть родственные связи? В чем-то помогают, в чем-то мешают. Спрос вдвойне, если не втройне, определенное давление ощущаю. Однако прессинг надо выдерживать, это тоже своего рода испытание. Согласитесь, мало кому удается испытать подобные эмоции.

Гол бы еще забить! Моменты есть — не хватает завершения. Вот и в матче с «Кубанью» легче было отличиться, чем промахнуться по пустым воротам. Сравнения со «Спартаком»? Там я себя вообще никак не чувствовал, поскольку последний цельный матч провел в 2012 году еще при Эмери. Других шансов сыграть не было», – сказал Билялетдинов.