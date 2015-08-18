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    • Динияр Билялетдинов:«Играть под руководством отца втройне сложнее»

    Динияр Билялетдинов:«Играть под руководством отца втройне сложнее»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что уже практически полностью освоился в новой команде. Также футболист признался, что чувствует дополнительную ответственность играя под руководством своего отца.

    «Осовился я уже нормально. С городом познакомился, многих ребят давно знал. Никаких проблем в быту нет — осталось только решить вопрос с жильем

    Не мешают ли играть родственные связи? В чем-то помогают, в чем-то мешают. Спрос вдвойне, если не втройне, определенное давление ощущаю. Однако прессинг надо выдерживать, это тоже своего рода испытание. Согласитесь, мало кому удается испытать подобные эмоции.

    Гол бы еще забить! Моменты есть — не хватает завершения. Вот и в матче с «Кубанью» легче было отличиться, чем промахнуться по пустым воротам. Сравнения со «Спартаком»? Там я себя вообще никак не чувствовал, поскольку последний цельный матч провел в 2012 году еще при Эмери. Других шансов сыграть не было», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.08.2015 10:04
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    Комментарии (5)
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    Timmi-80
    1439882074
    тренируйся...
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    кошмарик
    1439882128
    играть??? диня,твое пребывание на поле никак нельзя ИГРОЙ!!
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439890784
    пешком ходить при отце вдвойне стыдно!!!!!!!!!!!!1
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    ologreds
    1694997372
    numo439397
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