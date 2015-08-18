Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Главный тренер «Борнмута»: «Ливерпуль» забил из офсайда»

    Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался недоволен судейством встречи его команды с «Ливерпулем» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. По мнению 37-летнего специалиста, Кристиан Бентеке забил победный гол, в то время, когда Фелиппе Коутиньо находился в активном оффсайде.

    «Согласно новым правилам, это чистый офсайд. Перед началом сезона у нас была встреча с судьями, нам рассказали о нововведениях. Поэтому, когда гол засчитали, я удивился.

    Нашего вратаря сильно отвлекал находившийся перед ним игрок (Коутиньо). Хотелось бы услышать реакцию судейского комитета», – сказал Хоу.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2015 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LMI
    1439888623
    Конечно же тут БОЛЬШИЕ (!!!) вопросы. Коутинье вовсе не шел к центру поля совершенно безучастным, а таки стремился первым переправить мяч в ворота, нежели Бентеке.
    Ответить
    dzvinka
    1439891026
    Ну у Бентеке нету офсайда, и Коут мяч не достал... а то что ктото мешал киперу, ктото не мешал киперу... он всеравно не среагировал ни на Коута ни на Бентеке... пускай мусолят.
    Ответить
    ologreds
    1694997372
    numo439386
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+