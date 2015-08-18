«Ювентус» готов заплатить за Мхитаряна 20 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян вновь оказался в сфере интересов «Ювентуса». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри попросил руководство клуба приобрести игрока. «Ювентус» готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

Агент 26-летнего футболиста Мино Райола завтра встретится с боссами «старой синьоры» для урегулирования трансфера.

Ранее сообщалось, что туринцы хотели бы приобрести в центральную зону Иско из «Реала» или Оскара из «Челси», но трансферы этих футболистов считаются маловероятными.