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    «Ювентус» готов заплатить за Мхитаряна 20 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян вновь оказался в сфере интересов «Ювентуса». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри попросил руководство клуба приобрести игрока. «Ювентус» готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

    Агент 26-летнего футболиста Мино Райола завтра встретится с боссами «старой синьоры» для урегулирования трансфера.

    Ранее сообщалось, что туринцы хотели бы приобрести в центральную зону Иско из «Реала» или Оскара из «Челси», но трансферы этих футболистов считаются маловероятными.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.08.2015 07:45
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sofit
    1439896394
    Надеюсь Генрих не согласится , уверен через год он будет стоить как минимум 40
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    Аvi-8
    1439907263
    Учитывая, как он провел прошлый сезон, 20 млн это нереальная сумма, хотя, там вся Боррусия на ахти играла.
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    ologreds
    1694997372
    numo439385
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