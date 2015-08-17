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    • ФНЛ. «Томь» разгромила команду Карпина, Пугин оформил хет-трик

    ФНЛ. «Томь» разгромила команду Карпина, Пугин оформил хет-трик

    В матче седьмого тура первенства ФНЛ в Томске местная «Томь» принимала «Торпедо» из Армавира. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:0. Томичи в каждом из таймов забили по два мяча в ворота соперника, хет-триком отметился полузащитник Алексей Пугин.

    После этой победы «Томь» догнала по очкам идущий на первом месте «Газовик», но имеет на одну игру больше, а команда Валерия Карпина уже в седьмой встрече не может поразить ворота соперника.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Томь – Торпедо (Армавир) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пугин,10; 2:0 – Саная,37; 3:0 – Пугин, 66; 4:0 – Пугин, 90+1

    Предупреждение : Чежия, 62

    Удаление: Чежия, 76

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 18:11
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    Комментарии (4)
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    h666d-
    1439824521
    вперёд Томь Томск!!!
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    yellowbarmaley
    1439826772
    Не того Дзюба назвал тренеришкой!
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    Big_bearrr
    1439833066
    Этому бездарному тренеру в своё время ой как верили..просто сума сходили, вот оно лицо тренера.
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    ologreds
    1694997376
    numo439330
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