ФНЛ. «Томь» разгромила команду Карпина, Пугин оформил хет-трик

В матче седьмого тура первенства ФНЛ в Томске местная «Томь» принимала «Торпедо» из Армавира. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:0. Томичи в каждом из таймов забили по два мяча в ворота соперника, хет-триком отметился полузащитник Алексей Пугин.

После этой победы «Томь» догнала по очкам идущий на первом месте «Газовик», но имеет на одну игру больше, а команда Валерия Карпина уже в седьмой встрече не может поразить ворота соперника.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Томь – Торпедо (Армавир) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пугин,10; 2:0 – Саная,37; 3:0 – Пугин, 66; 4:0 – Пугин, 90+1

Предупреждение : Чежия, 62

Удаление: Чежия, 76