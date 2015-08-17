Коноплянка: «Долг Коломойскому? Поговорю сам с ним об этом»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка поделился своими впечатлениями от матча за Суперкубок Европы и рассказал о том, что хочет сам поговорить с президентом своей бывшей команды.

«Инопланетянина убери одного у «Барселоны», и думаю, что выиграли бы.

Я еще не инопланетянин, но надеюсь, что буду. Надо прогрессировать. Как будто я забил через себя три гола, вывел команду вперед и мы выиграли, а теперь я даю интервью. Курочка по зернышку. Потихоньку.

О ситуации в «Днепре» знаю. Общаюсь с ребятами. Внутри коллектива все нормально – это самое главное. Кардинально ничего не поменялось.

Коломойский сказал, что должен ему 10 миллионов? Да, интересное интервью вышло, конечно слышал. Не хочу на это отвечать. Я лучше сам с человеком поговорю один на один, чем буду сейчас рассказывать», – сказал Коноплянка.

