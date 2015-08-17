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    Коноплянка: «Долг Коломойскому? Поговорю сам с ним об этом»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка поделился своими впечатлениями от матча за Суперкубок Европы и рассказал о том, что хочет сам поговорить с президентом своей бывшей команды.

    «Инопланетянина убери одного у «Барселоны», и думаю, что выиграли бы.

    Я еще не инопланетянин, но надеюсь, что буду. Надо прогрессировать. Как будто я забил через себя три гола, вывел команду вперед и мы выиграли, а теперь я даю интервью. Курочка по зернышку. Потихоньку.

    О ситуации в «Днепре» знаю. Общаюсь с ребятами. Внутри коллектива все нормально – это самое главное. Кардинально ничего не поменялось.

    Коломойский сказал, что должен ему 10 миллионов? Да, интересное интервью вышло, конечно слышал. Не хочу на это отвечать. Я лучше сам с человеком поговорю один на один, чем буду сейчас рассказывать», – сказал Коноплянка.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    17.08.2015 12:04
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    Комментарии (2)
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    VIPded
    1439813554
    С ним нужно говорить один на один и без последующей медпомощи.
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    ologreds
    1694997380
    numo439290
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