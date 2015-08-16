Компани: «Даже если я проведу лучшую игру в жизни, Коста все равно может забить»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани перед игрой с «Челси» оценил нападающего «синих» Диего Косту и сравнил его с Уэйном Руни и Луисом Суаресом.

«Его статистика говорит сама за себя. Это все, что о нем нужно знать. Он особенный нападающий, у него есть что-то общее с Уэйном Руни и Луисом Суаресом. Все они используют не только свои ноги, чтобы забивать голы, но мне это нравится. Это то, чем я наслаждаюсь.

Когда играешь против таких игроков, исход матча предсказать невозможно. Они настолько хороши, что даже если я проведу лучшую игру в своей жизни, они все равно могут забить. Но я все-таки надеюсь, что это правило действует в обе стороны, потому что я тоже могу неплохо сыграть», — заключил Компани.