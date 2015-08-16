Ринат Билялетдинов: «Тянуть время – слабость Благо. Приношу за него извинения»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал встречу своей команды с «Кубанью». Также специалист выразил надежду на то, что казанцам удастся пробиться в групповой турнир Лиги Европы.

«Почему Благо Георгиев сегодня так откровенно тянул время? У Благо это составляющая его игры. Он так видит моменты. Приношу за него извинения – это слабость игрока, которая раздражает соперника. Мы его к этому не подталкиваем.

А Лига Европы – это отдельный турнир, где результат довлеет. Там отвлекаешься от турнирной таблицы. Надеюсь, 20-го числа ребята не допустят никаких вольностей, как и позже в ответном матче. Хочется пробиться в группу.

Конечно, после победы на душе стало легче. Нет слабых соперников. Только покажется, что недооценишь противника, как этого тебе не простят. Тот же матч с «Амкаром» оставил не самый приятный осадок», – сказал Билялетдинов.



