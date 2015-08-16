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    • Ринат Билялетдинов: «Тянуть время – слабость Благо. Приношу за него извинения»

    Ринат Билялетдинов: «Тянуть время – слабость Благо. Приношу за него извинения»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал встречу своей команды с «Кубанью». Также специалист выразил надежду на то, что казанцам удастся пробиться в групповой турнир Лиги Европы.

    «Почему Благо Георгиев сегодня так откровенно тянул время? У Благо это составляющая его игры. Он так видит моменты. Приношу за него извинения – это слабость игрока, которая раздражает соперника. Мы его к этому не подталкиваем.

    А Лига Европы – это отдельный турнир, где результат довлеет. Там отвлекаешься от турнирной таблицы. Надеюсь, 20-го числа ребята не допустят никаких вольностей, как и позже в ответном матче. Хочется пробиться в группу.

    Конечно, после победы на душе стало легче. Нет слабых соперников. Только покажется, что недооценишь противника, как этого тебе не простят. Тот же матч с «Амкаром» оставил не самый приятный осадок», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 06:22
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    Комментарии (2)
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    2A
    1439717234
    Благо очень умный игрок,
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    ologreds
    1694997388
    numo439147
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