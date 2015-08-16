Аршавин: «Взаимопонимание с одноклубниками придет только с игровой практикой»

Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин пообщался с журналистами после поражения от «Рубина» (0:1) в матче пятого тура РФПЛ. Футболист отметил недостаток взаимопонимания с партнерами и медленный переход команды из обороны в атаку.

«Видимо, нам легче играть с командами, которые доминируют, то есть играть на контратаках. Сегодняшняя игра с «Рубином» была похожа на матч с «Уралом», мы очень медленно переходили из обороны в атаку, следовательно, соперник успевал переместиться в свои зоны, практически не давая нам создавать моменты. Хотя в первом тайме у нас были все-таки моменты, но Сергей Рыжиков сыграл здорово», – говорит Аршавин.

«Мы же допускали ошибки. Если бы не наш вратарь Саша Беленов, счет мог быть крупнее. У меня еще есть недопонимание с одноклубниками на поле, но понимание придет только с игровым временем. Я тоже думал, что во втором тайме мы будем атаковать более напористо, но, к сожалению, мы устали и не смогли организовать навал», – отметил полузащитник.

Также Аршавин прокомментировал свое повреждение.

«Я успел получить второе повреждение, но мне сделали укол. В игре я не чувствовал дискомфорт. Единственное – боюсь, как будет чувствовать нога после укола».