Ринат Билялетдинов: «Выиграли за счeт характера и самоотдачи»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов после победного матча против «Кубани» (0:1) в рамках пятого тура чемпионата России сказал, что его команда взяла три очка благодаря самоотдаче.

«Включили волевые качества. Спорное мнение, но мы считаем, что могли и не проиграть в тех четырeх матчах чемпионата России, которые завершились нашими поражениями. Ребята не то чтобы растерялись… Опешили! Было видно, что есть дополнительное нервное напряжение. Всe идeт от нервозности, не от неумения. Это мастерство — совладать с нервами. Выиграли за счeт характера и самоотдачи. Перетерпели. «Кубань» нас прессовала очень прилично», – сказал Билялетдинов.