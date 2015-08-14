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    • Луческу: «В матчах с «Днепром» и «Динамо» наверняка будут большие судейские ошибки»

    Луческу: «В матчах с «Днепром» и «Динамо» наверняка будут большие судейские ошибки»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Днепра» (0:2) в рамках пятого тура УПЛ.

    «Днепр заслужил сегодня победу. Очень прагматично сыграли, закрыли нам все зоны в атаке, а сами пытались строить игру на контратаках», — поведал Луческу в послематчевом интервью.

    Работа судей вызвала у румынского специалиста серьезные нарекания.

    «При счете 0:0 был чистейший пенальти на Феррейре, после которого все изменилось. Повторяется ситуация с прошлого года. В матчах с «Днепром» и «Динамо» наверняка будут большие судейские ошибки, мы будем терять очки. После этого момента с пенальти пошла контратака соперника, с которой «Днепр» и забил первый гол».

    «Комментировать что-то тяжело, ведь я ожидал, что это будет. Не зря одобрили чемпионат только из 26-ти туров. Все будет решаться в непосредственных играх между собой, как это решилось сегодня. Нужно быть в три раза сильнее соперника, чтобы выигрывать такие игры. Хочется, чтобы судья тоже дал ответ, почему в том эпизоде он не назначил одиннадцатиметровый», – сказал Луческу.

    Своими подопечными тренер также остался недоволен.

    «Помимо всего этого, я недоволен игрой своей команды. Уж слишком нервозно мы выглядели сегодня. Плюс Шевчук не может в своем возрасте позволять себе такие жесты. Он дорого за это заплатит».

    Источник: Football

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    14.08.2015 23:00
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    Комментарии (3)
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    Аvi-8
    1439583229
    Каждое его интервью, как под копирку. Нытье, нытье и еще раз нытье.
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    dzvinka
    1439661512
    ныть то не надоело?
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    ologreds
    1694997396
    numo439021
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