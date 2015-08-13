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    • Якин является одним из кандидатов на должность главного тренера «Марселя»

    Якин является одним из кандидатов на должность главного тренера «Марселя»

    Экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Марселя». По информации портала Europe-Mercato.com, президент «Марселя» Венсан Лабрюн выбирает между Якином и бывшим наставником мадридского «Реала» немцем Берндом Шустером.

    Напомним, «Марсель» лишился главного тренера уже после первого тура национального первенства, когда в отставку неожиданно подал аргентинец Марсело Бьелса.

    Ранее сообщалось, что Лабрюн хочеть видеть на посту наставника команды Карло Анчелотти и готов предложить итальянцу контракт с окладом семь миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 11:51
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1439457963
    не удивлюсь если назначат именно его то скоро Марсель что нибудь выиграет как это сделал Эмери в Севильи
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    ologreds
    1694997408
    numo438842
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