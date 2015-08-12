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    Кака: «Коутиньо сможет заменить Джеррарда»

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака, известный по выступлениям за «Милан», уверен, что игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет заменить уехавшего в США Стивена Джеррарда.

    «Я большой фанат таланта Коутиньо, и он может сыграть большую роль в выступлениях «Ливерпуля» и сборной Бразилии. На него ложится большая ответственность в связи с борьбой «мерсисайдцев» за право вернуться в Лигу чемпионов, но он с этим справится. Один хороший игрок не заставит команду побеждать, но можно построить команду вокруг одного хорошего игрока. Он сможет заменить Джеррарда», — заявил Кака.

    Источник: Goal.com

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    12.08.2015 15:36
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    Комментарии (3)
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    dzvinka
    1439403656
    Я тоже в это верю, но если дела не пойдут в гору, его просто перекупят из Ливерпуля... и тогда точно уже пипец прийдет.
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    Garri98
    1439414980
    Золотые слова :" один хороший игрок не заставит команду побеждать. "
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    ologreds
    1694997415
    numo438743
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