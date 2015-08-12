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    • Чорлука: «Когда «Кубань» встретится с нами, пусть Павлюченко бережет ноги»

    Чорлука: «Когда «Кубань» встретится с нами, пусть Павлюченко бережет ноги»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что не слишком тесно общался с нападающим Романом Павлюченко в бытность игроком «Тоттенхэма». Хорват также пожелал бывшему партнеру удачи в «Кубани», но только не в играх с «Локомотивом».

    «Не сказал бы, что мы прямо-таки дружили с Павлюченко в «Тоттенхэме». В «Тоттенхэме» в то время было столько хорватов, что я общался только на хорватском языке. К тому же Рома переехал в Лондон вместе с женой, а я был парень свободный… В общем, стили жизни у нас были немного разные.

    Мне жаль, что Роман покинул нас, и я желаю ему всего наилучшего в Краснодаре. Ну, разве что когда «Кубань» встретится с нами, пусть бережет ноги – против него будем играть жестко!» — сказал Чорлука .

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 10:29
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    Комментарии (9)
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    Саня 01
    1439368410
    Ведро береги очко.
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    Raulya
    1439369846
    Очень не корректно по отношению к бывшему партнеру по команде...
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    Саня 01
    1439376917
    Скорее это журналист добавил красок.
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    iiiiiws
    1439378709
    да рому то врятли димон выпустит прям тебе чтоб ты ноги вместе с яйцами отбил ему , вот на мелгарехе отработаеш, не волнуйся , давай ржд , может проснетесь приеду хоть н арену к вам , когда цска там , а то после колхоза со спартаком за двойную цену я у вас появляться токо ради того чтоб деградировать если токо решусь.
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    ologreds
    1694997417
    numo438700
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