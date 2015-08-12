Чорлука: «Когда «Кубань» встретится с нами, пусть Павлюченко бережет ноги»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что не слишком тесно общался с нападающим Романом Павлюченко в бытность игроком «Тоттенхэма». Хорват также пожелал бывшему партнеру удачи в «Кубани», но только не в играх с «Локомотивом».

«Не сказал бы, что мы прямо-таки дружили с Павлюченко в «Тоттенхэме». В «Тоттенхэме» в то время было столько хорватов, что я общался только на хорватском языке. К тому же Рома переехал в Лондон вместе с женой, а я был парень свободный… В общем, стили жизни у нас были немного разные.

Мне жаль, что Роман покинул нас, и я желаю ему всего наилучшего в Краснодаре. Ну, разве что когда «Кубань» встретится с нами, пусть бережет ноги – против него будем играть жестко!» — сказал Чорлука .