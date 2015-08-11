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    «Зенит» снова проявляет интерес к Набиуллину

    «Зенит» планирует приобрести защитника казанского «Рубина» Эльмира Набиуллина. По данным источника, стороны активно ведут переговоры и в ближайшее время могут совершить сделку. Возможная сумма трансфера не называется.

    Интерес «Зенита» может быть связано с вероятным отъездом в Европу флангового защитника питерцев Доменико Кришито. Однако официальных предложений клуб пока не получал, хотя интерес к итальянцу приписывают миланскому «Интеру».

    20-летний Набиуллин уже имеет в своем активе 1 матч за сборную России.

    Источник: Известия

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    11.08.2015 18:54
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    Комментарии (9)
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    Serjinho
    1439309351
    газовое недоразумение продолжает ослаблять потенциальным клубам, которые даже в своей ущербной ситуации способны этому отстою навалять. ждем развала убогого голубого клубишки
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    Garrincha58
    1439315667
    одна бредятина сплошная на кой этот Набиуллин нужен Зениту его место в Мордовии или ФНЛ
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    ologreds
    1694997421
    numo438632
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