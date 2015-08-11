Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дмитрий Черышев: Денис точно остается в «Реале»

    Тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что его сын, полузащитник Денис Черышев останется в мадридском «Реале».

    «Разговаривал с Денисом. У него всe нормально, настроение хорошее. Он остается в «Реале». И это уже точно. Конечно, если будут предложения от других футбольных клубов, тогда уже сам клуб будет их рассматривать. Но по состоянию на данный момент Денис остается в «Реале». У каждого футболиста есть желание попасть в такой великий клуб, как «Реал». Но карьера футболиста довольно короткая, Денис хочет использовать любой момент, любую минуту, чтобы находиться на поле. Посмотрим, что из этого получится».

    Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер мадридцев Рафаэль Бенитес заинтересован в сохранении Черышева в команде.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dgad
    1439296376
    Не думаю что в Реале у Дениса будет много игрового времени.Лучше бы пошел в "родной" Вильяреал в аренду на годок
    Ответить
    adeptch
    1439296417
    Его в Спартак надо
    Ответить
    ologreds
    1694997425
    numo438596
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+