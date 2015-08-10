Могилевец: «Не вернусь в «Зенит» даже если Виллаш-Боаш позовет»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о том, за счет чего его команде удалось разгромить «Рубин» в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России по футболу (3:0).



– Победили за счет командной игры – мы были одной командой, хорошо перестраивались. Мы сумели воспользоваться ошибками «Рубина» и реализовать свои моменты. Хотя, забей «Рубин» первым, и игра могла бы сложиться совсем по-иному.



– В «Ростове» вас используют чуть глубже, нежели в «Рубине».



– Нет. В Казани мы тоже с Еременко играли глубоко вдвоем. В «Ростове» Гацкан играет опорника, а мне позволяют подключаться. Чувствую себя тут комфортно.



– Не было каких-то особых чувств, когда выходили против «Рубина»?



– Были, конечно. Мне всегда приятно возвращаться сюда – я провел в Казани полгода, у меня тут со многими теплые отношения.



– Сейчас поменялся лимит в чемпионате России. Если, предположим, Виллаш-Боаш позовет обратно вернетесь?



– Наверное, нет. С этим тренером я уже разговаривал, и знаю, что он от меня ждет, поэтому нет, однозначно.