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    • Могилевец: «Не вернусь в «Зенит» даже если Виллаш-Боаш позовет»

    Могилевец: «Не вернусь в «Зенит» даже если Виллаш-Боаш позовет»

    Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о том, за счет чего его команде удалось разгромить «Рубин» в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России по футболу (3:0).


    – Победили за счет командной игры – мы были одной командой, хорошо перестраивались. Мы сумели воспользоваться ошибками «Рубина» и реализовать свои моменты. Хотя, забей «Рубин» первым, и игра могла бы сложиться совсем по-иному.

    – В «Ростове» вас используют чуть глубже, нежели в «Рубине».

    – Нет. В Казани мы тоже с Еременко играли глубоко вдвоем. В «Ростове» Гацкан играет опорника, а мне позволяют подключаться. Чувствую себя тут комфортно.

    – Не было каких-то особых чувств, когда выходили против «Рубина»?

    – Были, конечно. Мне всегда приятно возвращаться сюда – я провел в Казани полгода, у меня тут со многими теплые отношения.

    – Сейчас поменялся лимит в чемпионате России. Если, предположим, Виллаш-Боаш позовет обратно вернетесь?

    – Наверное, нет. С этим тренером я уже разговаривал, и знаю, что он от меня ждет, поэтому нет, однозначно.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.08.2015 23:51
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    Комментарии (8)
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    Doctor Klyde
    1439242593
    К этой рыжей несмеяне ни ногой. Паша молоток.
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    Max-78
    1439242982
    Сдался без боя....
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    MadPampers
    1439244704
    "я знаю что он от меня ждёт, поэтому нет" - непонятная фраза, толи ты не хочешь расти, толи что..
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    Тот еще Бобер
    1439245307
    интересная позиция у Павла на поле, судя по последнему матчу. распасовщик из глубины. правда против Амкара не он был на первых ролях. но в дальнейшем в течение сезона будет интересно наблюдать
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    KYS102
    1439256715
    Нах этого АВБ... Зеня распадается. Всё из-за руководства... Если б миллионы не тратили, а больше внимания уделяли своим воспитанникам, было б куда интересней! Вон, хотя б спартачей взять... Обидно короч за нынешний Зенит =\
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    ologreds
    1694997429
    numo438527
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