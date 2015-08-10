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    • РФПЛ. Смолов не позволил «Кубани» выиграть краснодарское дерби

    РФПЛ. Смолов не позволил «Кубани» выиграть краснодарское дерби

    Ничьей завершилось краснодарское дерби, прошедшее в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.


    «Краснодару» удалось уйти от поражения в уже добавленное арбитром время – на гол Лоренцо Мельгарехо точным ударом ответил форвард «быков» Федор Смолов.

    Отметим, что «Кубань» по-прежнему не одержала в новом сезоне РФПЛ ни одной победы, а беспобедная серия «Краснодара» достигла отметки в три игры.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

    Краснодар – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мельгарехо, 49. 1:1 – Смолов, 90.

    «Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов (Перейра, 57), Смолов, Ари (Лаборде, 56), Вандерсон (Быстров, 79).

    «Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик (Бальде, 90), Игнатьев (Хубулов, 90), Ткачев (Аршавин, 82), Рабиу.

    Предупреждения: Ткачев, 71. Перейра, 72. Шуньич, 88. Армаш, 89

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 22:14
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    Комментарии (11)
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    rtm Solncedar
    1439234903
    Жаль. "Кубань" наиграла на Победу. Тем более Дерби. Такой шанс упустить. Хохлов слишком долго тянул с заменами. "Кубань" возрождается!!!
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    Krasnodar 123
    1439235321
    ДЯДЯ ФЕДЯ СЪЕЛ МЕДВЕДЯ!
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    Neuturungal
    1439235575
    И кто скажет что матч Эвертон-Уотфорд или Сток-Ливерпуль в чем-то уступал этой игре? Если скажете, то уточните в какой компоненте? В напряжении? В атлетизме? В скоростях? В футбольной мысли? По-моему это был вполне уровень АПЛ, так что умейте ценить то, что мы имеем.
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    Neuturungal
    1439235633
    Ошибка, я имел в виду: И кто скажет что матчам Эвертон-Уотфорд или Сток-Ливерпуль в чем-то уступала эта игра?
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    Riquelme
    1439237474
    Гол Смолов забил грамотно, сделав паузу и послав мяч в дальний угол. Не понимаю, почему ЦСКА не попробовало его взять свободным агентом, учитывая его желание там выступать, паспорт рф, хорошую статистику за прошлый сезон и главное минимальные риски в плане потери денег(если не заиграл бы)
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    simeon54
    1439238002
    Краснодар – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Мельгарехо, 49' 1:1 – Смолов, 90+1'
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    Linxform
    1439272567
    Игра Краснодара в начале этого сезона просто удручает...
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    max_alimpiev
    1439298982
    Смолов тащит
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    ologreds
    1694997429
    numo438517
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