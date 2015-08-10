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    • Ринат Билялетдинов: «Ответа на вопрос «что происходит?» пока нет»

    Ринат Билялетдинов: «Ответа на вопрос «что происходит?» пока нет»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов после матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Ростова» признался, что пока не знает причин неудач команды.


    «Что произошло? Пытаемся найти ответ на этот вопрос. Пока не находим. Я не связываю поражение с быстрым голом. Просчеты в подготовке присутствуют. Не ожидали, что будем так разрозненно играть в обороне и в атаке. Команда играла по частям, а по частям не выигрывают. Наверное, мы делаем что-то не так. Так долго продолжаться не может. У нас ноль забитых мячей. Шейдаев молодой парень, мы на него рассчитываем в будущем».

    Напомним, что в итоге «Рубин» уступил со счетом 0:3.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    10.08.2015 20:21
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mars6791
    1439228608
    Вот именно так долго продолжаться не может. И до каких пор. Думаю Рубину уже сейчас грозит вылет, так как тренер оргвыводов не сделал, и как мне кажется уже не в состояние их сделать. Да и есть подозрения что в руководстве клуба большие подводные течения. В общем полная ...
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    talgatnurzhanov2006
    1439228620
    Бердыев красава, показал Казанскому руководству какую они ошибку совершили когда его увольняли. Не удивлюсь если в конце сезона Ростов попадёт в еврокубки.
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    rico2015
    1439229898
    бердыев красавчик )) да и бил так вроде неплохой чувак но каманда у него не понятная )))
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    Serjinho
    1439231026
    браво, газовое недоразумение! рубин развален!
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    кошмарик
    1439231062
    папанька ставит сыночка играть.. а сыночек играть то и не хочет...кумовство процветает!!!
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    Neuturungal
    1439234910
    Так играют только если хотят сплавить тренера. Жаль. Билялетдинов симпатичную игру ставил, но, похоже, наделал ошибок в отношениях с игроками и, возможно, менеджментом. Виноват, конечно, сам тренер, ведь эту команду делал лично он весь прошлый год, и его же детище его сейчас откровенно сдает.
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    simeon54
    1439236905
    '
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    Димон Алма-Ата
    1439262475
    Ладно раз проиграли, ладно два, но четыре! Надо срочно браться за ум. Вечно продают ведущих игроков, а потом забивать некому
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    bezymec
    1439318291
    А все почему....?Потому что Мы-Мы-Мы Ростсельмаш!!!Мы-Мы-Мы Ростсельмаш!!!
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    ologreds
    1694997431
    numo438506
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