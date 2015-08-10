Ринат Билялетдинов: «Ответа на вопрос «что происходит?» пока нет»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов после матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Ростова» признался, что пока не знает причин неудач команды.



«Что произошло? Пытаемся найти ответ на этот вопрос. Пока не находим. Я не связываю поражение с быстрым голом. Просчеты в подготовке присутствуют. Не ожидали, что будем так разрозненно играть в обороне и в атаке. Команда играла по частям, а по частям не выигрывают. Наверное, мы делаем что-то не так. Так долго продолжаться не может. У нас ноль забитых мячей. Шейдаев молодой парень, мы на него рассчитываем в будущем».