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    • Файзулин: «Если появляется необходимость кого-то осадить, Виллаш-Боаш проводит эту линию»

    Файзулин: «Если появляется необходимость кого-то осадить, Виллаш-Боаш проводит эту линию»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, за свой петербургский этап карьеры поигравший под руководством Дика Адвокаата, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша, дал краткую характеристику специалистам.
    «У Дика Адвокаата абсолютная демократия. У него были легкие тренировки, многие ребята после них оставались и дорабатывали – кто-то бегал, кто-то шел в тренажерку. Но отношение к этому было такое, что ты профессионал, ты сам и решай, нужно ли тебе дополнительное занятие. Считаешь, что достаточно потренировался, – иди отдыхай. Полную свободу Адвокаат предоставлял нам и вне футбольного поля.
    На фоне Адвокаата Лучано Спаллетти показался строгим тренером. На последнем этапе работы Дика с командой дисциплина расшаталась. У Спаллетти на занятиях все было строже – скрупулезно объяснялись тактические нюансы, четкие задания были у каждой линии. Выполнение этого тщательно контролировалось. Но вне поля Лучано тоже был полным демократом. Легкий человек.
    Виллаш-Боаш очень принципиален. С виду Андре добрый, готовый пошутить. Но если появляется необходимость жестко потребовать, кого-то осадить, Виллаш-Боаш проводит эту линию», — резюмировал Файзулин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    10.08.2015 13:25
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