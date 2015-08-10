Файзулин: «Если появляется необходимость кого-то осадить, Виллаш-Боаш проводит эту линию»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, за свой петербургский этап карьеры поигравший под руководством Дика Адвокаата, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша, дал краткую характеристику специалистам.

«У Дика Адвокаата абсолютная демократия. У него были легкие тренировки, многие ребята после них оставались и дорабатывали – кто-то бегал, кто-то шел в тренажерку. Но отношение к этому было такое, что ты профессионал, ты сам и решай, нужно ли тебе дополнительное занятие. Считаешь, что достаточно потренировался, – иди отдыхай. Полную свободу Адвокаат предоставлял нам и вне футбольного поля.

На фоне Адвокаата Лучано Спаллетти показался строгим тренером. На последнем этапе работы Дика с командой дисциплина расшаталась. У Спаллетти на занятиях все было строже – скрупулезно объяснялись тактические нюансы, четкие задания были у каждой линии. Выполнение этого тщательно контролировалось. Но вне поля Лучано тоже был полным демократом. Легкий человек.

Виллаш-Боаш очень принципиален. С виду Андре добрый, готовый пошутить. Но если появляется необходимость жестко потребовать, кого-то осадить, Виллаш-Боаш проводит эту линию», — резюмировал Файзулин.