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    • В случае ухода Диня «ПСЖ» может приобрести Геррейру или Курзава

    В случае ухода Диня «ПСЖ» может приобрести Геррейру или Курзава

    «ПСЖ» рассматривает варианты укрепления фланга обороны на случай ухода Люка Диня в «Рому». Как сообщает L'Equipe, в сфере интересов парижан находятся Рафаэль Геррйеру из «Лорьяна» и Левен Курзава из «Монако». Однако оба клуба не заинтересованы в продаже своих игроков, поэтому парижанам придется раскошелиться на приобретение защитника.

    Отметим, что «Монако» отклонял уже предложение «Атлетико» по Курзава в размере 16 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 11:08
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