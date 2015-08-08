В случае ухода Диня «ПСЖ» может приобрести Геррейру или Курзава

«ПСЖ» рассматривает варианты укрепления фланга обороны на случай ухода Люка Диня в «Рому». Как сообщает L'Equipe, в сфере интересов парижан находятся Рафаэль Геррйеру из «Лорьяна» и Левен Курзава из «Монако». Однако оба клуба не заинтересованы в продаже своих игроков, поэтому парижанам придется раскошелиться на приобретение защитника.



Отметим, что «Монако» отклонял уже предложение «Атлетико» по Курзава в размере 16 миллионов евро.



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