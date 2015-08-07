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    УПЛ. «Волынь» и «Металлист» сыграли вничью

    Четвертый тур УПЛ начался с матча в Луцке, где «Волынь» принимала харьковский «Металлист».

    Счет был открыт уже на третьей минуте, когда пенальти реализовал Матей. Спустя полчаса Путивцев восстановил равновесие, однако уже через минуту «Волынь» была снова впереди: отличился Диденко.

    На 65-ой минуте харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Довгого, но это не помешало им сравнять счет (отличился Чурко на 79-ой минуте) и удержать ничью, которая при таких обстоятельствах может рассматриваться как неплохой результат.

    7 августа. Луцк. Стадион «Авангард».

    Волынь (Луцк) – Металлист (Харьков) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Матей (с пенальти), 3; 1:1 – Путивцев, 33; 2:1 – Диденко, 34; 2:2 – Чурко, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 21:10
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    Комментарии (3)
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    FIFA2
    1438971524
    Australia-Northern Casuarina-Port Darwin 5:3
    Ответить
    vasiok74
    1439047324
    Волынь была близка к победе.не повезло.
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    ologreds
    1694997453
    numo438169
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