УПЛ. «Волынь» и «Металлист» сыграли вничью

Четвертый тур УПЛ начался с матча в Луцке, где «Волынь» принимала харьковский «Металлист».Счет был открыт уже на третьей минуте, когда пенальти реализовал Матей. Спустя полчаса Путивцев восстановил равновесие, однако уже через минуту «Волынь» была снова впереди: отличился Диденко.

На 65-ой минуте харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Довгого, но это не помешало им сравнять счет (отличился Чурко на 79-ой минуте) и удержать ничью, которая при таких обстоятельствах может рассматриваться как неплохой результат.

7 августа. Луцк. Стадион «Авангард».

Волынь (Луцк) – Металлист (Харьков) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Матей (с пенальти), 3; 1:1 – Путивцев, 33; 2:1 – Диденко, 34; 2:2 – Чурко, 79.