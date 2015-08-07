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    Киевское «Динамо» сообщило «Лиону» цену Бельханда

    Киевское «Динамо» хочет получить за трансфер Юнеса Бельханда в «Лион» 20 миллионов евро плюс бонусы от последующей продажи футболиста. Такую сумму президент «Динамо» Игорь Суркис назвал во время личной встречи президенту «Лиона» Жану Мишелю Оласу.


    Французской стороне такие условия показались чрезмерными, и переговоры закончились ничем. Однако,есть вероятность, что клубы продолжат диалог.

    Напомним, Бельханда перешел в «Динамо» в 2013-м году. За два сезона он сыграл за киевлян 76 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    07.08.2015 15:33
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AK--47
    1438953199
    Задешево одного из ведущих футболистов не продадут.
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    AK--47
    1438953258
    Хотя у них-то в принципе немало хороших футболистов.
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1438953756
    Нужно продавать.За 2 сезона ни одного матча на своем уровне не сыграл
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    FIFA2
    1438955925
    ...тогда Лион возьмёт Вальбуэна в аренду с правом выкупа через год за 7млн... ...Бельханда за 20!!!...ухаха...Суркис далёк от реальности...
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    SD-Podonok
    1438958461
    Не продавать!
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    ologreds
    1694997455
    numo438133
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