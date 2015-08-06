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    • Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел дальше

    Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел дальше

    Гостевая победа со счетом 2:3 дала «Рубину» неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам «Рубина» все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды «Штурма», установив окончательный счет – 1:1, который выводит «Рубин» в плей-офф квалификации.

    6 августа. Казань. Стадион «Центральный»

    Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.

    Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.

    Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.

    Судья: Лиран Лиани (Израиль)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 21:14
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    Комментарии (9)
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    kidd-75
    1438886081
    Ну УРЯ, ЧЁ...
    Ответить
    Losharik
    1438886185
    Поздравления Рубину! Но с такой игрой,попадись более опытный соперник,и можно сушить весла...
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    3eмлянин
    1438886504
    Нормуль - сойдёт
    Ответить
    mdu86
    1438889804
    Поздравляю Рубин с выходом в следующий этап ЛЕ! Молодцы
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    borsch123
    1438890718
    молодцы!
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    AleXXX 88
    1438918167
    Рубин как обычно,в гостях выйграл,дома нет
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    ologreds
    1694997461
    numo438039
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