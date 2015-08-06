Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел дальше

Гостевая победа со счетом 2:3 дала «Рубину» неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам «Рубина» все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды «Штурма», установив окончательный счет – 1:1, который выводит «Рубин» в плей-офф квалификации.



6 августа. Казань. Стадион «Центральный»

Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.

: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.

Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.

Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.

Судья: Лиран Лиани (Израиль)