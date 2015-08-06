Бьелса остается в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса не планирует в ближайшее время менять место работы.

До конца действующего контракта наставника с его нынешним клубом остается год, что порождает массу домыслов относительно его будущего. На пресс-конференции, посвященной старту сезона, Бьелса эти слухи развеял.

«Мы с президентом «Марселя» согласовали новый договор, но пока не подписали его. Работа со сборной Мексики? Все это слухи», — сказал Бьелса.

Также тренер выразил удовлетворение от летних трансферов клуба.