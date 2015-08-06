Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бухаров видит проблему «Рубина» в короткой скамейке

    Футболист «Ростова» Александр Бухаров поделился своим видением проблем в казанском «Рубине», с которым южанам предстоит встретиться в ближайшие выходные в рамках четвертого тура РФПЛ.

    «Честно говоря, три поражения «Рубина» на старте чемпионата меня удивили. Не знаю в чем причина. Возможно, сказалось, что у команды короткая скамейка, а играть приходится на два фронта. С другой стороны, казанцы уверенно победили в гостях «Штурм» в первом матче Лиги Европы. Думаю, на результатах в чемпионате сказался непростой календарь – в гостях были поединки с ЦСКА и «Спартаком», дома – с «Амкаром», причем поражение в той встрече оказалось во многом случайным. «Рубину» чуть-чуть не везло, но там очень сильная команда», – поведал экс-рубиновец.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    3eмлянин
    1438866411
    Ещё не вечер
    Ответить
    igor1973
    1438951261
    Ростов порвет!!!!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1439123781
    Наконец то Бердыев покажет Рубину где раки зимуют.))
    Ответить
    ologreds
    1694997464
    numo437998
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+