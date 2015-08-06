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    • Текстовая трансляция матча «Рубин» – «Штурм» – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Рубин» – «Штурм» – на «Бомбардире»

    «Рубин» выиграл первую встречу в гостях у «Штурма», но расслабляться казанской команде никак нельзя. Австрийский футбол сейчас на подъеме, о чем свидетельствуют последние успехи сборной.

    Команду из «Граца» может вдохновить пример венского «Рапида», который закончив вничью 2:2 на своем поле первый матч квалификации Лиги чемпионов против «Аякса» сумел в гостях забить трижды и одержал сенсационную победу со счетом 3:2.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Штурм», который начнется сегодня в 19.00. Комментатор – Андрей Ковалев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 18:31
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    Комментарии (5)
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    3eмлянин
    1438870273
    Успехов в ЛЕ
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    kidd-75
    1438875923
    Грац не нужно в кавычки ставить
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    shinnik
    1438879425
    Стрёмно както.. Вспоминаю Рапид-Рубин..0-2..и обратка дома 0-3..и это при Бикеиче...да после Барседраки... Хоя.мобыть путаю.. Но,тревожно...
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    kupryaev
    1438883553
    молодцы)
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    ologreds
    1694997466
    numo437964
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