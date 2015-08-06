Текстовая трансляция матча «Рубин» – «Штурм» – на «Бомбардире»

«Рубин» выиграл первую встречу в гостях у «Штурма», но расслабляться казанской команде никак нельзя. Австрийский футбол сейчас на подъеме, о чем свидетельствуют последние успехи сборной.



Команду из «Граца» может вдохновить пример венского «Рапида», который закончив вничью 2:2 на своем поле первый матч квалификации Лиги чемпионов против «Аякса» сумел в гостях забить трижды и одержал сенсационную победу со счетом 3:2.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Штурм», который начнется сегодня в 19.00. Комментатор – Андрей Ковалев.