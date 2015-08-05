Могилевец: «Рубин» против нас будет играть с удвоенной мотивацией»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец, некогда выступавший за казанский «Рубин», поделился ожиданиями от игры между этими командами в рамках четвертого тура РФПЛ.

«Я играл в Казани, знаю там всех футболистов. Смотрел прошедшие матчи «Рубина»: где-то ребятам не хватило удачи, где-то недотерпели. Однако это хорошая квалифицированная команда и играть с ней будет непросто. В данном случае три поражения на старте ничего не значат, против нас они выйдут на поле с удвоенной мотивацией», – заявил Могилевец.