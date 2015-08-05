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    • Могилевец: «Рубин» против нас будет играть с удвоенной мотивацией»

    Могилевец: «Рубин» против нас будет играть с удвоенной мотивацией»

    Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец, некогда выступавший за казанский «Рубин», поделился ожиданиями от игры между этими командами в рамках четвертого тура РФПЛ.
    «Я играл в Казани, знаю там всех футболистов. Смотрел прошедшие матчи «Рубина»: где-то ребятам не хватило удачи, где-то недотерпели. Однако это хорошая квалифицированная команда и играть с ней будет непросто. В данном случае три поражения на старте ничего не значат, против нас они выйдут на поле с удвоенной мотивацией», – заявил Могилевец.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.08.2015 21:51
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    Комментарии (5)
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    Кукуха
    1438801212
    Не смотря ни на что, будет ничья. 1:1.
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    Katt
    1438801625
    Очень удачно Ростов поймал Бердыева) Вот увидите, желто-синие через пару лет может и за еврокубки поборются
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    zico2205
    1438884751
    Победы Ростову!!!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1439123920
    Ростов сильнее Рубина сейчас.Но родные стены могут помочь Рубину сыграть в ничью.
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    ologreds
    1694997468
    numo437922
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