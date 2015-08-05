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    «Ауди Кап». «Милан» проиграл «Тоттенхэму»

    В матче за третье место в предсезонном турнире «Ауди Кап» английский «Тоттенхэм» сумел переиграть итальянской «Милан». Викторию подопечным Маурисио Поккетино принесли Насер Шадли и Тим Кэрролл. Напомним, что в стане итальянцев работает недавно приглашенный главный тренер Синиша Михайлович, который, согласно надеждам руководства, должен построить новую команду и вернуть красно-черным былое величие.
    5 августа. Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена»
    Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Шадли, 8; 2:0 – Кэрролл, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 21:15
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    Комментарии (4)
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    Кукуха
    1438801121
    Шпоры жгут!)
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    siberon
    1438801187
    Весьма прогнозируемо, кстати. Без обид миланцы ))
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    Maksyxa1
    1438801226
    По делу победили
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    ologreds
    1694997468
    numo437919
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