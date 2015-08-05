«Ауди Кап». «Милан» проиграл «Тоттенхэму»

В матче за третье место в предсезонном турнире «Ауди Кап» английский «Тоттенхэм» сумел переиграть итальянской «Милан». Викторию подопечным Маурисио Поккетино принесли Насер Шадли и Тим Кэрролл. Напомним, что в стане итальянцев работает недавно приглашенный главный тренер Синиша Михайлович, который, согласно надеждам руководства, должен построить новую команду и вернуть красно-черным былое величие.



5 августа. Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена»

Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Шадли, 8; 2:0 – Кэрролл, 71.

