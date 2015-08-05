Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Михайлович: «Такие матчи тяжело назвать товарищескими»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович высказал свое мнение об инциденте, произошедшем в перерыве матча «Бавария» – «Милан», который состоялся в рамках Кубка Ауди.

    В подтрибунном помещении повздорили полузащитник «Милана» Найджел Де Йонг и тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола. Поводом для ссоры стал один из эпизодов первого тайма, когда футболист «россонери» сыграл чересчур грубо.

    Михайлович же никакой проблемы в этом не видит.

    «Футбол — это не танцы, фолы — часть игры. Между прочим, это ещe одна причина, по которой такие матчи тяжело называть товарищескими», — сказал Михайлович в интервью после матча.

    Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Гвардиолы.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    proеzd2
    1438740786
    жестко и грубо разные вещи, если грубо то не прав Синиша.
    Ответить
    ologreds
    1694997474
    numo437835
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+