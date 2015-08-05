Михайлович: «Такие матчи тяжело назвать товарищескими»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович высказал свое мнение об инциденте, произошедшем в перерыве матча «Бавария» – «Милан», который состоялся в рамках Кубка Ауди.

В подтрибунном помещении повздорили полузащитник «Милана» Найджел Де Йонг и тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола. Поводом для ссоры стал один из эпизодов первого тайма, когда футболист «россонери» сыграл чересчур грубо.

Михайлович же никакой проблемы в этом не видит.

«Футбол — это не танцы, фолы — часть игры. Между прочим, это ещe одна причина, по которой такие матчи тяжело называть товарищескими», — сказал Михайлович в интервью после матча.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Гвардиолы.