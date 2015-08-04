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    Лига Чемпионов. «Монако» громит «Янг Бойз»

    В ответном поединке третьего квалификационного раунда ЛЧ «Монако» с крупным счетом обыграл дома швейцарцев «Янг Бойз» и проследовал в раунд плей-офф.

    Впрочем, гости из Берна довольно долго сопротивлялись: первый мяч «Монако» провел лишь на исходе первой десятиминутки второго тайма. А дальше все пошло как по маслу, и через двадцать с небольшим минут счет был 4:0. Таким образом, общий итог противостояния – 7:1.

    4 августа. Монако. Стадион «Луи II».

    Монако (Монако) – Янг Бойз (Швейцария) – 4:0 (7:1)

    Голы: 1:0 – Кавалейро, 54; 2:0 – Курзава, 64; 3:0 – Марсьяль, 70; 4:0 – Эль Шаарави, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:37
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    Комментарии (5)
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    Antonio120012
    1438721311
    Спорт1 в этом сезоне будет чемпионат Франции транслировать?
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    commando
    1438728057
    Шаарави уже в деле,гл ему.
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    ANTI CULE
    1438749433
    Удачи Монако в следующих матчах!
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    FRZZ
    1438758026
    Эль Шаарави забил в своей первой же игре, молодец!
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    ologreds
    1694997474
    numo437828
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