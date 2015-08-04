Лига Чемпионов. «Монако» громит «Янг Бойз»

В ответном поединке третьего квалификационного раунда ЛЧ «Монако» с крупным счетом обыграл дома швейцарцев «Янг Бойз» и проследовал в раунд плей-офф.

Впрочем, гости из Берна довольно долго сопротивлялись: первый мяч «Монако» провел лишь на исходе первой десятиминутки второго тайма. А дальше все пошло как по маслу, и через двадцать с небольшим минут счет был 4:0. Таким образом, общий итог противостояния – 7:1.

4 августа. Монако. Стадион «Луи II».

Монако (Монако) – Янг Бойз (Швейцария) – 4:0 (7:1)

Голы: 1:0 – Кавалейро, 54; 2:0 – Курзава, 64; 3:0 – Марсьяль, 70; 4:0 – Эль Шаарави, 77.