ФНЛ. «Торпедо» Карпина вновь сыграло 0:0

Команда Валерия Карпина принимала одного из фаворитов ФНЛ «Тосно», имея в своей копилке четыре нулевых ничьи, что уже являлось рекордом страны. Не имея в своем арсенале достаточного числа нападающих, «Торпедо» вновь не смогло забить в пятом матче к ряду. Впрочем, армавирцы смогли сохранить свои ворота на замке даже несмотря на удаление Давида Хурцидзе в конце второго тайма.



3 августа. Армавир. Стадион «Юность»

Торпедо (Армавир) – Тосно (Тосно) – 0:0 (0:0)