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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина вновь сыграло 0:0

    Команда Валерия Карпина принимала одного из фаворитов ФНЛ «Тосно», имея в своей копилке четыре нулевых ничьи, что уже являлось рекордом страны. Не имея в своем арсенале достаточного числа нападающих, «Торпедо» вновь не смогло забить в пятом матче к ряду. Впрочем, армавирцы смогли сохранить свои ворота на замке даже несмотря на удаление Давида Хурцидзе в конце второго тайма.
    3 августа. Армавир. Стадион «Юность»
    Торпедо (Армавир) – Тосно (Тосно) – 0:0 (0:0)
    Торпедо: Комаров (Ревякин, 14), Морозов, Тараканов, Дугалич, Мирошниченко, Хурцидзе, Пилиев, Алексанян, Воронкин, Геперидзе, Михеев.
    Тосно: Книга, Тимошин, Аравин, Голышев, Мухаметшин (Ильин, 46), Комков, Прокофьев, Ковальчик, Причиненко, Смирнов, Чиркин (Бочков, 69).
    Удаления: Хурцидзе, 83.
    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 20:23
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    Комментарии (12)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438622718
    Может Волере не объяснили, в чём суть футбольных соревнований?
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    mdu86
    1438622966
    Невероятно!Карпин бьёт все рекорды!Всё равно "Валера-верим!".
    Ответить
    Ангажемент
    1438623297
    Во Валера дает. Красавчик.
    Ответить
    DaBomb
    1438624425
    в том сезоне с Мальоркой без обороны начинал,по 4:6,3:3 бомбил,теперь без напов нулями сушит,умеет же Валерий удивлять!)
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    Рубuновый Дракон
    1438625247
    лол
    Ответить
    Рубuновый Дракон
    1438625275
    Валера отжигает
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    Кукуха
    1438627519
    Ахаха, даёшь все туры по нулям! Глядишь, в середине таблицы будет, а там финансирование какое-никакое, и напа купит. =))
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    ignorant
    1438630630
    Может мячика нет.
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    eaguar
    1438632872
    С Томью не прокатит .
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    ologreds
    1694997484
    numo437691
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