ФНЛ. «Торпедо» Карпина вновь сыграло 0:0

Команда Валерия Карпина принимала одного из фаворитов ФНЛ «Тосно», имея в своей копилке четыре нулевых ничьи, что уже являлось рекордом страны. Не имея в своем арсенале достаточного числа нападающих, «Торпедо» вновь не смогло забить в пятом матче к ряду. Впрочем, армавирцы смогли сохранить свои ворота на замке даже несмотря на удаление Давида Хурцидзе в конце второго тайма.
3 августа. Армавир. Стадион «Юность»
Торпедо (Армавир) – Тосно (Тосно) – 0:0 (0:0)
Торпедо: Комаров (Ревякин, 14), Морозов, Тараканов, Дугалич, Мирошниченко, Хурцидзе, Пилиев, Алексанян, Воронкин, Геперидзе, Михеев.
Тосно: Книга, Тимошин, Аравин, Голышев, Мухаметшин (Ильин, 46), Комков, Прокофьев, Ковальчик, Причиненко, Смирнов, Чиркин (Бочков, 69).
Удаления: Хурцидзе, 83.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
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