ФНЛ. «Спартак-2» учинил разгром в Красноярске

Московский «Спартак-2» провел матч пятого тура ФНЛ против «Енисея». Красно-белые одержали уверенную победу, причем дублем отметился Александр Козлов, несколько раз имевший шансы закрепиться в главной команде. Теперь подопечные Евгения Бушманова находятся на втором месте в турнирной таблице, но в ближайшие часы конкуренты могут их сместить.



3 августа. Красноярск. Стадион «Центральный»

Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Кротов, 27; 0:2 – Пуцко, 62; 0:3 – Козлов, 73; 0:4 – Козлов, 90+1.

Енисей: Шелия, Васильев, Климов, Шабаев, Марущак, Исаев (Юсифов, 46), Хрущев (Лескано, 65), Гультяев (Рыжков, 46), Лешонок (Алиев, 79), Иванов, Низамутдинов.

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Кутин, Кутепов, Фадеев, Зуев, Леонтьев, Зубарев (Тимофеев, 84), Савичев (Каюмов, 76), Обухов (Мелкадзе, 57), Кротов (Козлов, 68).

Предупреждения: Гультяев, 30; Климов, 54.