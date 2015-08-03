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    ФНЛ. «Спартак-2» учинил разгром в Красноярске

    Московский «Спартак-2» провел матч пятого тура ФНЛ против «Енисея». Красно-белые одержали уверенную победу, причем дублем отметился Александр Козлов, несколько раз имевший шансы закрепиться в главной команде. Теперь подопечные Евгения Бушманова находятся на втором месте в турнирной таблице, но в ближайшие часы конкуренты могут их сместить.
    3 августа. Красноярск. Стадион «Центральный»
    Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 0:4 (0:1)
    Голы: 0:1 — Кротов, 27; 0:2 – Пуцко, 62; 0:3 – Козлов, 73; 0:4 – Козлов, 90+1.
    Енисей: Шелия, Васильев, Климов, Шабаев, Марущак, Исаев (Юсифов, 46), Хрущев (Лескано, 65), Гультяев (Рыжков, 46), Лешонок (Алиев, 79), Иванов, Низамутдинов.
    Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Кутин, Кутепов, Фадеев, Зуев, Леонтьев, Зубарев (Тимофеев, 84), Савичев (Каюмов, 76), Обухов (Мелкадзе, 57), Кротов (Козлов, 68).
    Предупреждения: Гультяев, 30; Климов, 54.
    Судья: Денис Шпилев (Белгород).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 16:53
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438611136
    Фудбольный клуб Спартак просто создан ради триумфов в ПерДиве. Всю свою энергию и мощь Спартаковской системы решили потратить на успех в ФНЛ. - Да и проплаченные Спартаком журналисты заливаются соловьём, как будто победили какой-нибудь Реал, например.
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    ologreds
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