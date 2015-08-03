Руни сыграл за «Эвертон» в товарищеском матче

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сыграл за «Эвертон» в матче с «Вильярреалом» в честь легенды «ирисок» Данкана Фергюсона. Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, обслуживала игру судейская бригада во главе с Пьерлиуджи Колиной.

Руни появился на поле за 15 минут до финального свистка и играл в футболке с номером «18» – тем самым, под которым он выступал в «Эвертоне» до перехода в «МЮ». В 2004 году манкунианцы выкупили трансфер нападающего за 25,6 миллиона фунтов.