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    Руни сыграл за «Эвертон» в товарищеском матче

    Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сыграл за «Эвертон» в матче с «Вильярреалом» в честь легенды «ирисок» Данкана Фергюсона. Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, обслуживала игру судейская бригада во главе с Пьерлиуджи Колиной.

    Руни появился на поле за 15 минут до финального свистка и играл в футболке с номером «18» – тем самым, под которым он выступал в «Эвертоне» до перехода в «МЮ». В 2004 году манкунианцы выкупили трансфер нападающего за 25,6 миллиона фунтов.

    «Болельщики устроили мне теплый прием, и я рад этому. Мои дети были довольны видеть меня в форме «Эвертона», – сказал после игры Руни.

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    Источник: Guardian.com

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    03.08.2015 10:59
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    Комментарии (4)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438600122
    Красавец, попробуйка Дзюбу лет через 5 за Спартак сыграть заставить товарняк.
    Ответить
    nahan
    1438603110
    Помним как играл Руни за ирисок...
    Ответить
    ode
    1438603198
    предатель, опять за "старое"
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    ologreds
    1694997488
    numo437633
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