Руни сыграл за «Эвертон» в товарищеском матче

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сыграл за «Эвертон» в матче с «Вильярреалом» в честь легенды «ирисок» Данкана Фергюсона. Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, обслуживала игру судейская бригада во главе с Пьерлиуджи Колиной.
Руни появился на поле за 15 минут до финального свистка и играл в футболке с номером «18» – тем самым, под которым он выступал в «Эвертоне» до перехода в «МЮ». В 2004 году манкунианцы выкупили трансфер нападающего за 25,6 миллиона фунтов.
«Болельщики устроили мне теплый прием, и я рад этому. Мои дети были довольны видеть меня в форме «Эвертона», – сказал после игры Руни.
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