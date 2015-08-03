Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    В контрольном матче «Ницца» переиграла «Наполи»

    В рамках подготовки к сезону в Ницце бы сыгран товарищеский матч между местной командой с одноименным названием и итальянским «Наполи». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.


    Основные события в матче происходили в первом тайме. На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Алассан Плеа , на что неаполитанцы ответили голами Хосе Кальехона (13 мин) и Дриса Мертенса (19 мин.). И все же французам еще до перерыва удалось, на 39 й минуте отличился Жан Сери, а во второй половине встречи победный гол на 53-й минуте забил Валер Жермен.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Lazio-Kiev
    1438580894
    Это не показатель. Лацио тоже четыре (!) товарняка с треском проиграли!
    Ответить
    nahan
    1438584492
    Самая перспективная команда Серии А...
    Ответить
    ologreds
    1694997488
    numo437611
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+