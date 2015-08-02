«Штурм» перед «Рубином» сыграл вничью

Австрийский «Штурм» перед ответной игрой третьего квалификационного раунда Лиги Европы против казанского «Рубина» провел игру в рамках второго тура австрийского Бундеслиги. Отметим, что у хозяев на 82-й минуте матча был удален Марвин Поцман.
2 августа. Грац. Стадион «ЮПС-Стэдиум»
Штурм (Грац) – Гредиг (Гредиг) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Маак, 41; 1:1 – Тадич, 73.
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