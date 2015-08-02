РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

Одна из самых интригующих игр третьего тура РФПЛ состоялась в Ростове-на-Дону. Туда пожаловал представитель нашей страны в Лиге Европы «Краснодар», который, как и «Ростов», распечатать ворота соперника не сумел. Вполне возможно, что последствия недавнего матча со «Слованом» и помешали сыграть краснодарцам более продуктивно, что могло принести большее количество очков. Но уже очевидно, что на данном этапе «быки» далеки от волшебного футбола, который демонстрировался в прошлом сезоне.





2 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0 Текстовый онлайн матча

Ростов: Джанаев, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Калачев, Канга, Гацкан, Могилевец (Бухаров, 74), Полоз (Терентьев, 78), Ю-Бен Су (Азмун, 57).

Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский (Страндберг, 80), Мамаев, Ахмедов, Ари (Лаборде, 60), Смолов, Вандерсон (Быстров, 65).

Предупреждения: Калачев, 23; Ахмедов, 25; Калешин, 70; Навас, 74.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).