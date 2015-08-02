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    РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

    Одна из самых интригующих игр третьего тура РФПЛ состоялась в Ростове-на-Дону. Туда пожаловал представитель нашей страны в Лиге Европы «Краснодар», который, как и «Ростов», распечатать ворота соперника не сумел. Вполне возможно, что последствия недавнего матча со «Слованом» и помешали сыграть краснодарцам более продуктивно, что могло принести большее количество очков. Но уже очевидно, что на данном этапе «быки» далеки от волшебного футбола, который демонстрировался в прошлом сезоне.


    2 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0 Текстовый онлайн матча
    Ростов: Джанаев, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Калачев, Канга, Гацкан, Могилевец (Бухаров, 74), Полоз (Терентьев, 78), Ю-Бен Су (Азмун, 57).
    Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский (Страндберг, 80), Мамаев, Ахмедов, Ари (Лаборде, 60), Смолов, Вандерсон (Быстров, 65).
    Предупреждения: Калачев, 23; Ахмедов, 25; Калешин, 70; Навас, 74.
    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 21:52
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    Комментарии (22)
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    КОТЛИН
    1438543185
    а в чем была интрига этого матча то??? гы-гы играли две команды которые будут бороться за выживание в этом сезоне! гы-гы
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    avoplachko
    1438543525
    Да дебильный запрет вносит свои коррективы. Может Жора поможет?
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    серИт
    1438544157
    ари сбавил требования
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    серИт
    1438544387
    в конце на 23 минуте смолов мог закончить
    Ответить
    compka
    1438544657
    Победила штанга
    Ответить
    Диктор
    1438545285
    А куда делся так хваленный гений Кононова ? Широков вот кто тащил команду.
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    Андрей Казак
    1438546864
    А игра отлично смотрелась!) Парни старались, интрига была, штанги звенели...) Счет совсем не по игре, зато результат закономерный!)
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    CSKA75875
    1438562144
    Краснодар в последнее время не форме(
    Ответить
    vest01
    1438566983
    Краснодару в этом сезоне будит труднее
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    ologreds
    1694997490
    numo437582
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