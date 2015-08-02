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    Суперкубок Голландии. ПСВ побеждает с разгромом

    В воскресенье официально открылся футбольный сезон в Голландии. Отметим, что на 90-й минуте Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.
    2 авуста. Амстердам. Стадион «Амстердам-АренА»
    Гронинген – ПСВ Эйндховен – 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — де Йонг, 25; 0:2 – Махер, 50; 0:3 – де Йонг, 63.
    ПСВ Эйндховен: Зут, Брума, Исима-Мирен, Ариас, Поульсен (Бренет, 69), Проппер, Махер (Перейро, 85), Хендрикс, Локадия (Гуардадо, 74), де Йонг, Нарсинг.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 20:56
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    Комментарии (9)
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    Ira55927
    1438538276
    ПСВ был намного сильнее
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    swot
    1438538459
    ;)
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    Костя-ФК Барселона
    1438538518
    Это предполагалось
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    nikita_z_ch
    1438541055
    Вспомнилась победа Зенита над ПСВ)
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    el rubio
    1438548012
    доказали что и без депая играть умеют. правда в суперкубке ))
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    Старый Пью
    1438551280
    Видали мы этот ПСВ. Травокуры. Стадион, правда, красивый.
    Ответить
    ologreds
    1694997491
    numo437576
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