Суперкубок Голландии. ПСВ побеждает с разгромом

В воскресенье официально открылся футбольный сезон в Голландии. Отметим, что на 90-й минуте Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.



2 авуста. Амстердам. Стадион «Амстердам-АренА»

Гронинген – ПСВ Эйндховен – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — де Йонг, 25; 0:2 – Махер, 50; 0:3 – де Йонг, 63.