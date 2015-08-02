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    • Видеотрансляция матча «Ростов» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Ростов» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Один из любопытных матчей третьего тура РФПЛ состоится вечером воскресенья в Ростове-на-Дону, куда пожалует еще более южный коллектив – «Краснодар». Два интеллигентных тренера сойдутся в очной дуэли — наставники, которые знают, во что играют. Кроме того, любопытен и набор исполнителей, наличествующих и среди тех, и других. В турнирной таблицы ростовчане опережают оппонента лишь на один балл, но ситуация может измениться уже совсем скоро. Вообще, это один из тех матчей, которые следует просто увидеть.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 19:42
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    Комментарии (4)
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    Portugal_fan7
    1438535028
    Ждем хорошего результата от команды Бердыева.
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    eaguar
    1438537977
    Удачи Краснодар .
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    GINSTOP
    1438539112
    Надо посмотреть на Бомбардире
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    ologreds
    1694997491
    numo437570
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