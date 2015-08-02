УПЛ. «Волынь» одержала первую победу; в Харькове — ничья

Состоялись очередные матчи третьего тура чемпионата Украины.
2 августа. Харьков. Стадион «Металлист»
Металлист (Харьков) – Александрия – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Довгий, 63; 1:1 – Сухоцкий, 90+2.
2 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
Металлург (Запорожье) – Волынь (Луцк) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Жунич, 51; 0:2 – Диденко, 53.
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