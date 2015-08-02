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    УПЛ. «Волынь» одержала первую победу; в Харькове — ничья

    Состоялись очередные матчи третьего тура чемпионата Украины.
    2 августа. Харьков. Стадион «Металлист»
    Металлист (Харьков) – Александрия – 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 – Довгий, 63; 1:1 – Сухоцкий, 90+2.
    2 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
    Металлург (Запорожье) – Волынь (Луцк) – 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – Жунич, 51; 0:2 – Диденко, 53.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 19:08
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    Комментарии (4)
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    gооdbуegооdbоу
    1438532432
    Кварцяный сегодня драться не будет
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    vasiok74
    1438536292
    мой поздравления Волыни!с первой победой!
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    NK-creative
    1438542437
    Александрия даже поинтересней смотрелась, мога и побеждать Металл.
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    ologreds
    1694997492
    numo437565
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