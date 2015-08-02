Коломейцев: «Во втором тайме «Локомотив» сыграет более агрессивно»

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев дал свой комментарий в перерыве матча 3-го тура РФПЛ против «Динамо», в котором его команда пока что проигрывает со счетом 0:1.

«Не хватило концентрации, поэтому пропустили гол. Мы оставили игрока, сказалось конечно то, что все произошло уже в концовке. В первом тайме «Динамо» перехватило инициативу, но думаю вне зависимости от счета во втором тайме «Локомотив» сыграет более агрессивно», — оценил ситуацию Коломейцев.