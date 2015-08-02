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    Тухель: «Не планируем продавать Бендера»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что команда не планирует расставаться с опорным полузащитником Свеном Бендером, которым активно интересуется «Тоттенхэм».
    «Свен Бендер настоящий лидер, он незаменим для нас. С ним очень приятно работать, ведь он настоящий командный игрок. Мы рады, что он выступает за нас, и мы не планируем его продавать», – заключил Тухель.
    Напомним, что для бывшего тренера «Майнца» Томаса Тухеля нынешний сезон будет дебютным во главе «Боруссии» после того, как он сменил в ней Юргена Клоппа.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 12:35
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    Комментарии (2)
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    Portugal_fan7
    1438508634
    Хороший игрок , с большим будущем.
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    ologreds
    1694997494
    numo437532
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