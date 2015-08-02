Тухель: «Не планируем продавать Бендера»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что команда не планирует расставаться с опорным полузащитником Свеном Бендером, которым активно интересуется «Тоттенхэм».

«Свен Бендер настоящий лидер, он незаменим для нас. С ним очень приятно работать, ведь он настоящий командный игрок. Мы рады, что он выступает за нас, и мы не планируем его продавать», – заключил Тухель.