Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Хекинг остался доволен выступлением команды

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг прокомментировал матч за Суперкубок Германии, в котором его подопечные смогли добиться победы над «Баварией» в серии пенальти.
    «Игра за Суперкубок была очень захватывающей, она прошла на высоких скоростях. Да, у «Баварии» была пара стопроцентных моментов, и в целом они имели больше шансов, но я доволен выступлением моей команды», – заявил Хекинг.
    Напомним, что Суперкубок стал вторым трофеем, добытым «Вольфсбургом» за время совместной работы с Хекингом. Ранее команде удалось выиграть кубок Германии в матче против дортмундской «Боруссии».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Portugal_fan7
    1438506910
    Лорд затащил , красавец. Лорд>Роналду+Месси+Азар+Неймар+Бэйл
    Ответить
    proеzd2
    1438507882
    два раза побили мешок баварский на кубках в Германии .
    Ответить
    Субъективное мнение
    1438508046
    Суперкубок Гвардиоле оказался не по зубам...
    Ответить
    ologreds
    1694997494
    numo437529
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+