Хекинг остался доволен выступлением команды

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг прокомментировал матч за Суперкубок Германии, в котором его подопечные смогли добиться победы над «Баварией» в серии пенальти.

«Игра за Суперкубок была очень захватывающей, она прошла на высоких скоростях. Да, у «Баварии» была пара стопроцентных моментов, и в целом они имели больше шансов, но я доволен выступлением моей команды», – заявил Хекинг.