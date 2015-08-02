Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Генрих Мхитарян: «При Тухеле мы начали играть в другой футбол, но перемен не так уж и много»

    Генрих Мхитарян: «При Тухеле мы начали играть в другой футбол, но перемен не так уж и много»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян заявил, что готов играть на любой позиции, куда поставит тренер. Также игрок отметил, что после прихода в команду Томаса Тухеля больших перемен в тренировочном процессе не произошло .


    «Мы начали играть в другой футбол, в тренировочном процессе также есть определенные изменения, которые более близки Тухелю. В любом случае, перемен не так уж и много.

    Я играю там, куда поставит тренер, а вообще никто не гарантировал мне место в основном состав. Для этого я должен работать и только работать», – сказал Мхитарян.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Spox.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 07:25
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438492842
    РАБОТАЙ...ПОТЕНЦИАЛ У ТЕБЯ ЕСТЬ
    Ответить
    ologreds
    1694997496
    numo437502
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+