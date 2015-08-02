Генрих Мхитарян: «При Тухеле мы начали играть в другой футбол, но перемен не так уж и много»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян заявил, что готов играть на любой позиции, куда поставит тренер. Также игрок отметил, что после прихода в команду Томаса Тухеля больших перемен в тренировочном процессе не произошло .



«Мы начали играть в другой футбол, в тренировочном процессе также есть определенные изменения, которые более близки Тухелю. В любом случае, перемен не так уж и много.



Я играю там, куда поставит тренер, а вообще никто не гарантировал мне место в основном состав. Для этого я должен работать и только работать», – сказал Мхитарян.