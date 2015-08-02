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    Юнес Бельханда: «Знаю, что интересен «Лиону»

    Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда подтвердил интерес со стороны «Лиона», но сообщил, что конкретного предложения о трансфере пока не поступало.

    «Узнал об интересе «Лиона» от нескольких людей, которые присылали мне сообщения и спрашивали об этом. Я думаю, что заинтересовал «Лион». Если все сложится, это будет для меня серьезным вызовом.

    На данный момент у меня нет предложения о переходе. Они изучают ситуацию, и я всего лишь знаю, что интересен им. Вижу, что у «Лиона» есть желание создать сильную команду, и понимаю, что это будет неплохим вариантом для будущего, для моей карьеры.

    Во Франции считается, что если игрок уходит в менее раскрученный чемпионат, то он делает это ради денег. Лично я шел в «Динамо» за другим и совсем не считаю, что потерял время. И сейчас для меня важным является сам спортивный проект.

    Впереди еще месяц трансферного окна, а у меня действующий контракт с «Динамо». Так что не обязательно, чтобы все произошло быстро. Но если интерес «Лиона» материализуется в конкретное предложение, мы все сядем за стол и будем обсуждать этот вопрос.

    Отпустит ли меня президент? В прошлом году он отказался продавать меня в «Бешикташ», потому что предложение не совсем совпадало с тем, чего он ожидал. Но все это обсуждается. Он хороший человек, с которым у меня хорошие отношения. И он знает, что я я всегда отдавал всего себя, выступая за «Динамо», – приводит слова Бельханда L’Equipe.
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    Источник: L' Equipe

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    02.08.2015 07:06
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